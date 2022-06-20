Молдавия, , 15:03 — REGNUM Глава МВД Молдавии Анна Ревенко должна уйти в отставку, из-за того, что полицию заставили охранять участников гей-парада, который прошёл в Кишинёве. Об этом 20 июня заявил мэр молдавской столицы Ион Чебан в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

«Правительство и депутаты [правящей партии] PAS устроили гей-парад и окружили себя тысячами полицейских, которые на народные деньги вынуждены были стать на их защиту. Считаю, что министр внутренних дел должна уйти в отставку за издевательства над полицией», — написал Чебан.

Он отметил, что подобного количества правоохранителей в Молдавии не привлекали ни на одно мероприятие, в том числе на те, что были связаны организацией потока беженцев с Украины. Он также предложил оплатить работу сотрудников полиции в выходной день из средств депутатов PAS, так как охраняли их присутствие на ЛГБТ-акции.

Напомним, гей-парад в Кишинёве прошёл 19 июня. Это вызвало недовольство среди граждан страны. Чтобы оградить участников акции от противников пропаганды нетрадиционных ценностей, парад оградили плотным кольцом полиции.

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