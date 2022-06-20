Пермь, , 15:01 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении мужчины, который признан виновным в заведомо ложном заявлении о терактах в торговых центрах, информирует пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд ИА REGNUM

Установлено, что пьяный горожанин позвонил в службу «112» и заявил, что в торговых центрах «Алмаз» и «Триада» готовятся взрывы. При этом мужчина осознавал, что сообщение является ложным.

Суд назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде одного года исправительных работ. В доход государства будет удержано 10% заработной платы.