Москва, 20 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Основная задача, которую предстоит решать в предстоящем трехлетнем периоде — это обеспечение устойчивости и надежности бюджетной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 июня министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Gaidarforum.ru Антон Силуанов

«Безусловно, текущий год особенный и та ситуация, с которой мы работаем в текущем году, будет оказывать влияние на формирование бюджета на последующие периоды», — сказал он.

Также он отметил, что в 2022 году денежно-кредитная политика ужесточилась, а бюджетная политика ответила на это смягчением.