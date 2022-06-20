Бишкек, 20 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии приобрёл на внутреннем валютном рынке страны $51,4 млн. Об этом сообщает финансовый регулятор.

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Отмечается, что столь крупная валютная интервенция необходима для удержания курса доллара США от резкого падения.

Всего же с начала июня 2022 года Нацбанк скупил $85 млн 140 тысяч, а с начала года — $131 млн 590 тысяч.

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