Париж, 20 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Бывшая до выборов президента Франции 2022 года лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сообщила, что она не собирается возвращаться на этот пост и хочет посвятить себя управлению парламентской группой этой партии. Она заявила об этом 20 июня в эфире телеканала BFM.

Global Panorama Марин ле Пен

«Я не вернусь на пост главы «Нацобъединения». Я сконцентрируюсь на председательских функциях в этой очень большой группе», — сказала она.

В результате такого решения во главе «Национального объединения» останется 26-летний политик Жордан Барделла, которого назначили на этот пост, когда Ле Пен сложила с себя полномочия в преддверии избирательной кампанией на выборах президента Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после того, как партии президента Франции Эммануэля Макрона не удалось получить абсолютное большинство в Национальной ассамблее, оппозиция считает, что премьер-министра страны необходимо сменить