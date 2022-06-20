Кадыров сообщил о проведении в Германии акций в поддержку России
Грозный, 20 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В ряде стран Европы проходят акции в поддержку России, в том числе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В то время, как власти стран ЕС продолжают политику санкций, их жители выражают открыто свое негативное отношение этому. Такие оценки являются признанием справедливости действий России на Украине, считает Рамзан Кадыров, комментируя сообщения о проведении акций протестов, в частности, в Германии.
Как отметил чеченский лидер, эти акции являются «оценкой мужеству и самоотверженности бойцов из Чеченской Республики и других российских субъектов, которые с честью выполняют поставленные Верховным главнокомандующим задачи по демилитаризации и денацификации Украины». Кадыров выразил благодарность гражданам всех стран, которые поддерживают Россию.
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