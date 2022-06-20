Красногорск, 20 июня 2022, 14:55 — REGNUM Главам городских округов Подмосковья следует активнее оказывать содействие бизнесу. Об этом 20 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Аналогичное отношение к предпринимательскому сообществу должны проявлять и в правоохранительной системе, добавил глава Подмосковья.

«Когда главы включены в процесс, когда сопровождают бизнес, он развивается на новых скоростях. Хочу обратить внимание глав территорий на активную позицию с бизнесом», — сказал Воробьев.

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