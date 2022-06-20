Красногорск, 20 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Главам городских округов Подмосковья следует активнее оказывать содействие бизнесу. Об этом 20 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Аналогичное отношение к предпринимательскому сообществу должны проявлять и в правоохранительной системе, добавил глава Подмосковья.

«Когда главы включены в процесс, когда сопровождают бизнес, он развивается на новых скоростях. Хочу обратить внимание глав территорий на активную позицию с бизнесом», — сказал Воробьев.