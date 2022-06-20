Кемерово, 20 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 19 126 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

«Из них детей и подростков до 17 лет — 4004 человека (20,9%)», — уточнили в ведомстве.

Только за последнюю неделю к медикам из-за присасывания клещей обратились 3033 человека, в том числе 607 детей.

На наличие антигена вируса клещевого энцефалита исследовано 12 603 клеща — в 482 клещах обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. На наличие других возбудителей исследовано 12 204 клеща — в 4280 клещах обнаружены боррелии, в 852 клещах маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 832 клещах маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

На территории региона зарегистрированы 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, 30 случаев иксодового клещевого боррелиоза.