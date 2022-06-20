Палласовский район, Волгоградская область, 20 июня, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В незаконной добыче животного, занесённого в Красную книгу РФ, обвиняют двух жителей Палласовского района Волгоградской области — мужчины убили сайгака, запутавшегося в проволоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе регионального СУ СК.

(сс) Andrey Giljov Сайгак

По данным следствия, вечером 21 апреля в хуторе Куликов работники местной фермы вышли на охрану сельхозполей. Мужчины заметили в ограждении из колючей проволоки, запутавшегося сайгака. Они убили животное и хранили у себя тушу до момента изъятия её полицейскими.

Подозреваемым предъявлено обвинение. Ущерб от гибели особо ценной дикой антилопы оценили в 300 тысяч рублей.