Пермь, , 14:54 — REGNUM В Пермском крае с начала сезона клещевой активности от укусов паукообразных пострадали более 12,3 тыс. человек. Среди 12 331 пострадавшего числится 2553 ребёнка, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Клещ John Tann

За неделю (13-19 июня) в 62,3% случаев клещи атаковали людей на дачах, в 29,3% — в лесу, в 8,4% — в лесопарковых зонах и на других территориях.

В Прикамье зарегистрировано восемь случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом и один случай заражения клещевым вирусным энцефалитом. Моноцитарным эрлихиозом человека и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что ежегодно показатели заболеваемости в регионе превышают показатели России по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу.