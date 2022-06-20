Вильнюс, , 14:54 — REGNUM На 86-м году жизни умер советский и литовский актёр, народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Об этом 20 июня сообщает Литовское радио и телевидение.

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«На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актёра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соболезнования в связи со смертью Адомайтиса выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Адомайтис стал известен после фильма Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать» (1965).