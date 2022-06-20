Красногорск, , 14:53 — REGNUM За первые пять месяцев 2022 года свыше полутора тысяч врачей были трудоустроены в учреждения здравоохранения Подмосковья. Об этом 20 июня заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По её оценке, за этот же период в подмосковную систему здравоохранения было также приняты 2 тыс. работников среднего звена медицинского персонала.

«Мы сейчас всех опрашиваем, и людей, которые уходят у нас из учреждений, по каким причинам они уходят, что их не устраивает, чтобы нам соответствующие программы тоже применять, применять меры», — отметила Стригункова.

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