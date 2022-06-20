Джакарта, , 14:51 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие во встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индии в Нью-Дели, сообщает Kompas.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia

Во время встречи Ретно Марсуди выразила обеспокоенность и осуждение Индонезии в связи с заявлениями двух индийских политиков, которые оскорбили мусульман.

«Я передаю министру иностранных дел Индии озабоченность из-за двух политиков, которые оскорбляют Пророка Мухаммеда», — отметила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индии объяснил, что заявления двух политиков не отражают позицию правительства.

«Министр иностранных дел Индии объяснил, что два политика были отстранены от должности и исключены из партии», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд подтвердил новость о запланированной встрече президента Джоко Видодо и президента России Владимира Путина в Москве 30 июня 2022 года.

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