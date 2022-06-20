Рубежное, ЛНР, , 14:51 — REGNUM На складе в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР), который ранее был освобождён от киевских боевиков, был найден склад с 3,5 тыс. противогазов, также противогазы были найдены в освобождённых городе Счастье и Станице Луганская. Об этом 20 июня рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала.

Противогазы

По словам Киселёва, киевские боевики, вероятно, готовились к применению какого-то химического оружия, так как войска ЛНР в последние месяцы постоянно находят объекты с огромным количеством противогазов.

«Вопрос — для чего они их держали, для чего они их готовили? В Рубежном мы нашли склады, где порядка 3,5 тыс. противогазов. Станицу Луганскую, когда мы освобождали, и Счастье, там такое же количество было противогазов, может, даже и больше», — сказал он.

Также помощник главы МВД ЛНР отметил, что в этом случае нет сомнений в том, что украинские нацисты «готовились к зачистке наших территорий» и «с применением запрещенных видов оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования снова обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии.