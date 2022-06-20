Уфа, , 15:07 — REGNUM Имя кавалера ордена Мужества Дмитрия Платонова намерены присвоить кадетскому классу школы № 130 в Уфе. Об этом 20 июня сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин в своем телеграм-канале.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он сообщил, что с такой инициативой вышли администрация Октябрьского района г. Уфы, а также региональная общественная организация морских пехотинцев Башкирии «Витязь».

Галин напомнил, что 16 мая в Башкирии простились с Дмитрием Олеговичем Платоновым (15 июня 2000 года рождения), который погиб при исполнении воинского долга в ходе военной спецоперации (СВО) на Украине. За храбрость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Дмитрий Платонов был награжден орденом Мужества.

«Несмотря на то, что профиль республиканского военно-патриотического кадетского центра Башкирии «Витязь-юниор» военно-морской, а Дима служил в ВДВ, в вечную память его бессмертного подвига, кадетский класс морской пехоты школы 130 будет носить его героическое имя. И называться будет впредь «Октябрьское отделение города Уфы школы 130 имени Дмитрия Олеговича Платонова, республиканского военно-патриотического кадетского центра морской пехоты Башкирии Витязь-юниор», — сообщил Галин.