Москва, , 14:50 — REGNUM Компания Central Partnership представила тизер полнометражного фильма «Чебурашка». Об этом 20 июня пишет «Канобу».

Чебурашка Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023

Производством семейной картины занимались Yellow, Black & White, START, телеканал «Россия 1» и «Союзмультфильм» — режиссёром выступил Дмитрий Дьяченко (трилогия «Последний богатырь»). Главные роли исполняют Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков — Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

Добавим, что релиз картины запланирован на 1 января 2023 года. Фильм расскажет о «вполне себе настоящем мохнатом зверьке, который живет в апельсиновой роще в далекой стране».

Читайте ранее в этом сюжете: Российский фильм «Небо» про подвиг лётчика Пешкова получил три награды