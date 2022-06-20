Москва, 20 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Компания Central Partnership представила тизер полнометражного фильма «Чебурашка». Об этом 20 июня пишет «Канобу».

Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023 Чебурашка

Производством семейной картины занимались Yellow, Black & White, START, телеканал «Россия 1» и «Союзмультфильм» — режиссёром выступил Дмитрий Дьяченко (трилогия «Последний богатырь»). Главные роли исполняют Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков — Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

Добавим, что релиз картины запланирован на 1 января 2023 года. Фильм расскажет о «вполне себе настоящем мохнатом зверьке, который живет в апельсиновой роще в далекой стране».