Донецк, , 14:48 — REGNUM Вооруженные украинские формирования снова обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии. Об этом 20 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что новый обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений.