Неклиновский район, Ростовская область, , 15:02 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области задержан сторонник украинских экстремистов. Фигурант уголовного дела участвовал в боевых действиях под Мариуполем на стороне «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает донское управление ФСБ России.

Сотрудники ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагаемый боевик, полагают спецслужбы, принимал участие в боевых действиях на территории Волновахского района с 2016 года по 2017 год. Он был в рядах «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящей в состав экстремистской организации «Правый Сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ «Организация незаконного формирования или участие в нём». Ростовский суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.