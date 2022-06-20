Москва, , 14:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом отметил высокий уровень безработицы в регионе, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин и Андрей Чибис Kremlin.ru

«В целом всё хорошо. Правда, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал подрастают, почему-то безработица чуть выше, чем в среднем по стране», — заявил президент, комментируя ситуацию в Заполярье.

Губернатор, в свою очередь, пояснил, что количество вакансий в регионе значительно превышает число безработных.

«У нас чуть меньше пяти тысяч безработных и 27 тысяч вакансий. Мы сейчас перестраиваем работу службы занятости для того, чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу, — сообщил глава региона. — Но есть ещё несколько нюансов с учётом специфики нашей области. Во-первых, традиция рыбопромышленного комплекса: моряки сходили в море, пришли — несколько месяцев отдыхают. В этот момент у них контракт закончился, традиционно многие из них регистрируются в качестве безработных. Как только новый контракт заключают, пошли опять. И конечно, большое число среди безработных — это жёны военнослужащих: мужья служат, зарабатывают, а они традиционно стоят [на учёте в центрах занятости]».

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в апреле 2022 года снизился до 4%, обновив исторический минимум.