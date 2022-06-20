Тбилиси, 20 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Министерство финансов Грузии с 20 июня повышает тариф на провоз грузов по территории страны с 200 до 350 лари (примерно до $120) с автомобиля. Об том сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

В минфине отметили, что тариф не поднимали с 2010 года, а с тех пор инфраструктура в стране значительно улучшилась. Указанная плата будет взыматься и с грузовиков, которые проезжают транзитом, и с машин, которые осуществляют реэкспорт грузов.

Напомним, по территории Грузии проходит единственный действующий сухопутный маршрут между Арменией и Россией. Также в РФ через грузинскую территорию идёт большой поток грузов из Турции. В последние месяцы нагрузка на КПП «Верхний Ларс» на грузино-российской границе резко выросла из-за перераспределения грузопотоков, вызванного антироссийскими санкциями.