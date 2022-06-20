Москва, 20 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Валюты дружественных стран могут быть использованы для сбережения средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июня заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

«Если вопрос сбережения в иных валютах, то это должны быть, естественно, валюты дружественных нам государств», — сказал министр.

Доллар и евро Силуанов назвал токсичными валютами.

«Скорее всего они продолжат быть токсичными для ближайшие годы», — сказал министр.