Москва, 20 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Решение властей Шри-Ланки о закупке нефти из России в кредит вполне рационально, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

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«В марте–апреле 2022 года это островное государство пережило острейший политический и экономический кризис. Напомню, в апреле власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу.

Российская нефть сейчас продается на внешних рынках со значительным дисконтом. Дешевые энергоносители сами по себе могут заметно облегчить положение Шри-Ланки, способствуя сокращению расходов на транспортировку экспортных и импортных товаров.

Помимо того, с учетом растущего спроса на «черное золото» власти острова могут в ближайшем будущем перепродать российскую нефть с наценкой или использовать ее в качестве средства бартера. Вмешательство властей западных государств в заключение данной сделки маловероятно.

Сейчас Шри-Ланка остро нуждается в ресурсах для перезапуска собственной экономики. В этих условиях угрозы санкций со стороны Запада вряд ли будут иметь эффект.

И в то же время попытка предложить помощь со стороны США как альтернативу российским поставкам может не лучшим образом отразиться на шансах демократов победить на промежуточных выборах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Шри-Ланка начала переговоры с некоторыми компаниями из России по поводу получения нефти в кредит, заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера.

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