Пекин, 20 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Предстоящая встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) должна придать импульс сотрудничеству в сферах безопасности, экономики и гуманитарных связей. Об этом российский посол в КНР Андрей Денисов заявил 20 июня в интервью китайской газете China Daily.

Kremlin.ru Лидеры БРИКС

Он отметил, что 14-й саммит стран БРИКС станет ключевым событием для периода, когда в объединении председательствует Китай. В ходе встречи лидеры подведут итоги работы, наметят основные направления дальнейшего сотрудничества.

«Ожидаем, что встреча лидеров придаст новый импульс укреплению сотрудничества стран «пятёрки» по трем магистральным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи», — сказал Денисов.

Тема саммита — «Укрепление высококачественного партнёрства БРИКС, вступление в новую эру глобального развития», добавил он. Повестка переговоров сформирована с учётом напряжённой ситуации в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, XIV саммит БРИКС состоится в режиме видеоконференции 23 июня. Ожидается выступление на саммите президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

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