Вашингтон, 20 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил послание Западу, выбрав для переговоров с Китаем день рождения Си Цзиньпина. Об этом пишет профессор госуправления Минсин Пей в статье для Bloomberg.

Kremin.ru Председатель Си и Владимир Путин

Она подсчитала, что лидеры РФ и Китая встречались 2013 года 38 раз. И телефонный разговор, приуроченный ко дню рождения китайского лидера, «был организован и для того, чтобы отправить послание Западу».

Автор пишет, что ранее отношения России и Китая напоминали брак по расчёту, однако сейчас Москва и Пекин являются надёжными союзниками в противостоянии Западу.

«Узы, объединяющие Россию и Китай, сильнее, чем во времена холодной войны», а силы, которые могут их разъединить — слабее», — рассуждает Пей.