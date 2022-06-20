Саранск, 20 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Мордовии с 1 июля вступает в силу закон об изменениях, внесенных в законодательство об административной ответственности. Об этом сообщает региональное управление МВД.

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Так, нарушение тишины в дневное время — с 13:00 до 15:00 влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 500 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 1 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц – от 1 до 10 тыс. рублей. Аналогичные меры действуют и за нарушение тишины в ночное время – с 23:00 до 6:00.

При этом к административной ответственности не будут привлекать в случае предотвращения преступлений, ликвидации аварий, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, отправления религиозных культов, празднования Нового года. В новогоднюю ночь можно шуметь с 23:00 до 4:00.

ИА REGNUM напоминает, соответствующие изменения внесены в закон об административной ответственности депутатами Госсобрания Мордовии в марте текущего года.