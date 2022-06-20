Челябинск, 20 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Челябинской области возле станции Шершни цистерна с бензином сошла с рельсов. Инцидент произошёл днём 20 июня, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

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Опрокидывания транспорта и разлива нефтепродукта не было допущено. Пострадавших нет.

По факту произошедшего соответствующие ведомства проводят проверки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.