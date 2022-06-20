Москва, , 14:41 — REGNUM Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил 20 июня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, на общем собрании Российского исторического общества Нарышкин заявил, что население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию.

«И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин заявил, что попытка «отмены России» говорит о маниакальной вере западных стран в то, что весь мир вращается только вокруг него.

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