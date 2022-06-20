Москва, 20 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил 20 июня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Так, на общем собрании Российского исторического общества Нарышкин заявил, что население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию.

«И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин заявил, что попытка «отмены России» говорит о маниакальной вере западных стран в то, что весь мир вращается только вокруг него.

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