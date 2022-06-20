Москва, 20 июня, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался президенту России Владимиру Путину об итогах социально-экономического развития региона за три года и реализации перспективных проектов. Обсуждались также вопросы развития Арктики, сообщает 20 июня пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Глава региона отметил, что несмотря на режим ковида, за последние два года в области удалось «не остановить ни одно производство, ни один завод, ни одну стройку».

«И даже на крупнейшей стройке в Белокаменке нам удалось не закрывать её и продолжать проект «НОВАТЭКа», хотя пришлось нетривиальные решения применять», — подчеркнул Чибис.

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Губернатор Мурманской области отметил, что «толчок» инвестиций в регион дали новые налоговые режимы и льготы, благодаря которым за трёхлетний период было вложено порядка ста миллиардов рублей и создано более трёх тысяч рабочих мест.

«Во-первых, первая и единственная пока в Арктике территория опережающего развития — «Столица Арктики» и те самые арктические льготы благодаря федеральному закону и Вашей поддержке. Мы являемся лидерами в Арктической зоне по количеству резидентов. Новые резиденты фактически вложили за этот период сто миллиардов рублей и создали три тысячи рабочих мест. То есть эта динамика роста с учётом той базы и того потенциала, который есть в области, конечно, благодаря льготам дала очень мощный импульс.

Андрей Чибис Ещё одна программа, которая сегодня работает и заработала с достаточно высоким спросом, — это «Гектар в Арктике». У нас уже 1700 человек фактически получили эту землю, а 600 находятся на оформлении. Мы в рамках региональной поддержки — у нас есть такая программа «Губернаторский стартап» — даём один миллион рублей на развитие своего дела. Часть проектов, которые в этом году получили эту поддержку, — это как раз те, кто взял «Арктический гектар».

Отметим, что на территории Мурманской области действует программа «Территория опережающего развития «Столица Арктики», по которым действуют административные и налоговые преференции в регионе.

Кроме того, обсуждалась тема газификации. По словам Чибиса, «это совершенно другая возможность для развития экономики области, да и всей Арктики».

Андрей Чибис «Это, по сути, другой технологический уклад промышленности. Что мы сейчас делаем? Сейчас добываются ресурсы. Спасибо огромное компаниям, они, кстати, в COVID очень сильно помогли, в том числе когда был дефицит всего, помогли по здравоохранению, — и «НОВАТЭК», и «Норникель», и «ФосАгро». Кстати, огромное спасибо, что они не только промышленностью занялись. Но, тем не менее, это добыча ресурсов, а переработки нет, потому что нет газа. Если появляется в Мурманской области газ, то возникает тема переработки тех ресурсов, которые мы добываем на Кольском полуострове».

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