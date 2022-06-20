Симферополь, , 14:38 — REGNUM Три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено Украиной 20 июня. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

По его словам, первый удар был нанесён в 08:37, затем последовали ещё два. На вышках на тот момент находились 109 человек, эвакуирован 21 из них.

Глава Крыма также добавил, что газ в Крым подаётся штатно, никаких рисков по прекращению газоснабжения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня глава Крыма сообщил об ударе со стороны Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза». По его информации, ранения получили три человека. Спасательную операцию обеспечивает Минобороны РФ.

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