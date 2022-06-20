Москва, , 14:38 — REGNUM Принятие решений о возбуждении исполнительного производства автоматически позволит более оперативно подготавливать постановления приставов ФССП, а также направлять их взыскателям и должникам, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Судебные приставы. R40.fssprus.ru

«Возбуждение исполнительного производства, согласно новому закону, будет осуществляться с помощью специальной информационной системы.

Например, по истечении отведенного времени на оплату штрафа за нарушение ПДД, автоматизированная информационная система ГИБДД передает данные о должнике в ФССП, после чего будет осуществлен автоматический запрос данных об оплате в ГИС ГМП, и при отрицательном ответе на данный запрос система автоматически возбуждает исполнительное производство.

Кроме возбуждения исполнительных производств без участия судебного пристава-исполнителя, система сможет также автоматически снимать введенные в отношении должников запреты.

Заслуживает внимания тот факт, что необходимость в подобных законодательных изменениях назрела уже давно, поскольку количество штрафов имеет тенденцию увеличиваться (в особенности штрафы за нарушение ПДД), и до настоящего момента различными государственными структурами активно готовилась почва для их внедрения.

Однако, несмотря на всю актуальность вступивших в силу поправок, стоит отметить, что заработает система не ранее того момента, когда будет налажена вся техническая составляющая», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 20 июня вступили в действие поправки к закону «Об исполнительном производстве», меняющие работу Федеральной службы судебных приставов. ФССП теперь сможет возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме — без участия пристава.

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