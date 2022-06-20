Двух жителей Рязанской области госпитализировали с COVID-19
Рязань, 20 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки в ковид-госпитали направлены два новых пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 32 человека.
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Тест на коронавирус
С начала пандемии в Рязанской области выявлено 122 056 носителей коронавируса. Завершил лечение выздоровлением 117 961 человек.
От осложнений при инфекции в регионе скончалось 3 398 пациентов, за последние сутки новых летальных исходов не зафиксировано.