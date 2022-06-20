Москва, , 14:37 — REGNUM Блогер и стример Некоглай рассказал о том, как получил травму шеи. Он поделился историей с подписчиками в своём телеграм-канале.

Блогер Некоглай Цитата из интервью Некоглая для шоу «Пушка»

По словам Некоглая, это произошло во сне. «Я лёг спать, уснул в одной позе. Утром просыпаюсь от резкого и громкого звука. Встаю, поворачиваю шею — происходит хруст. И я понимаю, что больше не могу ею двигать», — объяснил стример.

Ранее Некоглай травмировался во время записи TikTok-ролика с блогером Даней Милохиным. Стример не смог удержать Милохина, который забрался к нему на плечи — в итоге он неудачно упал на собственную руку.

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