Оренбург, 20 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области в течение недели (13-19 июня) пришлось прибегнуть к помощи санавиации, чтобы транспортировать девять пациентов, в том числе одного ребёнка, сообщили в региональном минздраве.

Sakha.gov.ru Санавиация

Из Гая в Оренбург 14 июня доставили вертолётом мужчину. Из Орска также в Оренбург транспортировали двух пациентов с переломами позвоночника.

Пожилую женщину с неврологической патологией из Гая 15 июня доставили в областной центр. Затем «крылатая реанимация» направилась в Первомайский район, где помощи ждала 58-летняя женщина с пневмонией. Из Сорочинска в Оренбург эвакуировали пациента с кардиологической патологией.

В Тюмень из Оренбурга 16 июня вертолёт транспортировал 12-летнего ребенка. Ему потребовалась помощь медиков Федерального Центра нейрохирургии.

Два рейса санавиация выполнила 17 июня. Из Грачёвки в Оренбургскую областную клиническую больницу доставлена 70-летняя пациентка с кардиологической патологией. Из Орска в Оренбургскую городскую клиническую больницу № 4 вертолет транспортировал 51-летнего мужчину с многочисленными травмами в результате падения с высоты.