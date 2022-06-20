Хартум, , 14:36 — REGNUM Музейные работники Судана надеются на возвращение бесценных артефактов и частей тела, похищенных британскими солдатами, колониальными администраторами и путешественниками, сообщает 20 июня The Guardian. В Судане считают, что это может помочь установить мир в нестабильной восточноафриканской стране.

Африка под сапогом британского солдата Гравюра Сесиль Родс (1890—1896 гг.)

Среди вывезенных предметов ценные доспехи, оружие и одежда, а также знамена бойцов, сражавшихся с британскими войсками, которые вторглись и колонизировали Судан 124 года назад.

Одни из самых спорных экспонатов — два черепа, взятые с поля боя, на котором суданские воины пытались сдержать наступление британской армии. Во время сражения при Омдурмане в 1898 году британские командиры использовали первые пулеметы и артиллерию, в результате чего погибли тысячи их легковооруженных противников.

В Хартуме считают, что репатриация останков тех, кто сражался в этой битве, представляет особую важность.

«Эти люди — наши братья, наши герои. Они объединились и защищали нашу страну. Это особая история сопротивления империализму… Их потомки должны увидеть все это здесь», — уверен доктор Эглаль эль-Малик, директор по охране исторических памятников Национальной корпорации древностей и музеев.

Охота британских солдат за трофеями на полях сражений была обычным делом во время колониальных кампаний, и в коллекциях британских музеев хранятся тысячи предметов из Судана. Тамошние победы имели особое значение для викторианской Британии, поскольку они рассматривались как месть за убийство генерала Чарльза Гордона в Хартуме 13 годами ранее. Колониальное правление Великобритании продолжалось до 1956 года.

Вопрос о возвращении предметов истории и культуры, захваченных силой или иным способом вывезенных колониальными захватчиками, властями и авантюристами, до сих пор остается довольно щепетильным, но в последние годы давление на Запад со стороны бывших колоний усилилось.

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