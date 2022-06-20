Альметьевский район, Татарстан, 20 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В одном из домов в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Татарии обнаружили тело 75-летнего мужчины с множественными ранениями. По подозрению в убийстве задержали 46-летнего сына хозяина дома, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Sledcom.ru Следователь

По версии следствия, днем 16 июня в доме по улице Джалиля обнаружено тело 75-летнего хозяина с множественными ранами в области головы, переломами костей ребер грудной клетки, ссадинами конечностей. Следователи установили причастность к совершению преступления безработного 46-летнего сына погибшего. Конфликт между родственниками произошел на почве внезапно возникших неприязненных отношений из-за разногласий по наследуемому имуществу и дальнейшего его распоряжения.

Подозреваемый свою причастность к преступлению полностью признал и написал явку с повинной. Мужчина заключен под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 23 мая на почве личных неприязненных отношений между 41-летним сыном и его 61-летним отцом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла драка.

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