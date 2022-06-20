Москва, , 14:34 — REGNUM На фоне проведения Россией испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» разговоры о том, что якобы в данный момент необходимо обсуждать новое соглашение России и США по сокращению стратегических вооружений, выглядят странно. Об этом 20 июня написал гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Пуск ракеты «Сармат» Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерства обороны России

«Странно слышать разговоры о необходимости нового соглашения с США по сокращению стратегических ядерных вооружений в момент, когда мы как раз эти новейшие вооружения испытываем и готовимся снарядить «Сарматами» первый ракетный полк в Ужуре Красноярского края», — отметил глава Роскосмоса, поддержав таким образом заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ранее посчитавшего, что России на данный момент вредно размораживать свои отношения с США.

Также Рогозин отметил, что если новой российской ракеты боятся страны Запада, то это «сугубо их страх» и добавил, что у России на данный момент есть самый совершенный инструмент сдерживания любого агрессора или группы агрессоров, который является главной гарантией мирной жизни, суверенитета и самостоятельной внешней политики нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что на сегодняшний день России не нужно размораживать свои отношения с США и вести с ними переговоры, так как это вредно для нашей страны.