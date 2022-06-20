Донецк, 20 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Троицкое и город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Троицкого со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:45 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 12 снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, указывается, что в 13:00 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по городу шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что В Чечне открыли мемориальную доску в память о погибшем при исполнении воинского долга на Украине росгвардейца Хезира Чупалаева.