Москва, , 14:33 — REGNUM Финансирование программ, национальных проектов и инициатив правительства будет продолжено. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июня заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если мы возьмем 2025 год, то по отношению к 2020 объем расходов на национальные цели развития увеличится в два раза и составит почти 20 трлн. рублей с 2022 по 2025 годы. При этом эти программы будут модифицироваться, дополняться новыми решениями для поддержки бизнеса и граждан», — сказал министр.

Он отметил, что о некоторых из них ранее заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

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