Москва, 20 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Финансирование программ, национальных проектов и инициатив правительства будет продолжено. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июня заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Если мы возьмем 2025 год, то по отношению к 2020 объем расходов на национальные цели развития увеличится в два раза и составит почти 20 трлн. рублей с 2022 по 2025 годы. При этом эти программы будут модифицироваться, дополняться новыми решениями для поддержки бизнеса и граждан», — сказал министр.

Он отметил, что о некоторых из них ранее заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.