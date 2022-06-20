Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 20 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии прошел очередной этап республиканской акции «Генеральная уборка». Мероприятие было проведено в Карачаевском районе и городе Карачаевске. В нем приняли участие около трех тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Admlip.ru Уборка мусора

Среди тех, кто не остался равнодушным к состоянию территорий района, в котором проживает, были сотрудники органов власти, трудовые коллективы, волонтеры. Они провели очистку берегов на водных объектах района, что также стало одним из этапов акции «Вода России».

Мероприятие «Генеральная уборка», инициированное минприроды республики, уже было проведено в четырех районах Карачаево-Черкесии — Адыге-Хабльском, Ногайском, Усть-Джегутинском и Зеленчукском. На конец июля запланировано проведение акции в Урупском районе.