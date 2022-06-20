Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут впервые посетить рестораны общественного питания новой сети «Вкусно — и точка» в среду, 22 июня. Об этом говорится на странице сети во «ВКонтакте». Прямо в День памяти и скорби в Петербурге откроются 12 ресторанов сети, ранее принадлежавшие ушедшему из РФ «Макдоналдсу».

Канал — Короче новости. Цитата из видео: «Удивительное сходство: на что похож новый логотип «Макдоналдса».

Они находятся возле станций метро «Петроградская», «Василеостровская», «Адмиралтейская», «Московская» и в ряде других районов города.

Две точки будут открыты с 22 июня и в Ленинградском области, в Гатчине и Новом Девяткино.

Выбор даты для открытия ресторанов в Петербургском регионе никак не объясняется.

Напомним, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила об уходе из России. Теперь на этих местах открываются рестораны «Вкусно — и точка» с обновлённым меню.

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