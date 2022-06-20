Тбилиси, 20 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Украина и Молдавия получили предварительное одобрение на вхождение в Евросоюз только из-за того, что оказались в тяжёлой ситуации. Об этом 20 июня заявил на совещании в правительстве премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

Он отметил, что на Украине развернулись боевые действия, поэтому заявку киевского режима благосклонно приняли в Еврокомиссии. Молдавия, по словам грузинского премьер-министра, находится рядом и сильно пострадала от конфликта.

«Так что я действительно не завидую ни Украине, ни Молдавии. Я хочу поздравить украинский и молдавский народ и хочу пожелать им мира и объединения страны», — сказал Гарибашвили.

Напомним, Еврокомиссия приняла предварительное решение, что Грузии рано давать статус кандидата на вхождение в ЕС. Властям республики выдвинули 12 условий, которые нужно выполнить до конца года. В оппозиции это восприняли как провал правительством прозападных реформ. В правительстве такое решение Еврокомиссии называют «историческим», так как в нём также говорится о «европейской перспективе» Грузии.