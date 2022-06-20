20 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова экс-министра юстиции Кипра о том, что Запад нарушает принцип главенства закона, ведя экономическую войну против России.

Артур Савин, , 15:13 — REGNUM Заявление бывшего министра юстиции Кипра Эмили Йолитис о том, что западные страны нарушают принцип главенства закона, ведя экономическую войну против Российской Федерации, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Пояс Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У них там приставка «экс» очень часто мозги у политиков включает», — заметил Djordge F.

Многие пользователи пришли к выводу, что всё больше и больше представителей европейских стран начинают бить тревогу по поводу стремительного нарастания опасности остаться без еды и тепла из-за санкций против России.

«Голодать начинают. Боятся замёрзнуть. А там и на общественном транспорте придется ездить. Вот и начинаются потихоньку доноситься голоса о неправильной политике руководства ЕС в отношении России», — считает Павел К.

Некоторые комментаторы отмечают, что только лишь провальная попытка Европы задавить Россию санкциями заставляет отдельных политиков говорить о бесперспективности дальнейшего противостояния с нашей страной.

«Накладывая эти санкции, Запад совершенно не думал о последствиях, вернее не ожидал, что они могут ударить по ним самим. Если бы санкции действительно работали против России, никто бы в Европе не стал сейчас внезапно прозревать», — уверен Владислав А.

«Очень сильно они поторопились, когда решили так необдуманно «ограничивать» Россию, думая, что это скажется на нашей экономике. Вот оно как вышло! Теперь локти кусают!» — отметил Густав К.

Часть людей полагает, что только бывшие чиновники и политики могут себе позволить говорить правду о реальном положении дел в Европе.

«Вот интересно, почему более-менее умные люди, которые хоть что-то разумное понимают, всегда почти бывшие министры, замы и другие чиновники, а все, кто путает вымысел с реальностью, сидят у власти?» — задаётся вопросом Дамир С.

Эмили Йолитис Цитата из видео «H. E. Emily Yiolitis, Republic of Cyprus»

«Очень жаль, что прозрение о незаконных действиях коллективного Запада против России приходит исключительно у бывших политиков, а не у действующих. Те, которые у власти, действуют не по международным законам, а по грабительским, бесчеловечным привычкам дикого Запада. Лицемеры, воры, преступники и убийцы», — поделилась своим мнением Лариса Д.

Ряд пользователей уверен, что отдельные возгласы бывших чиновников не заставят европейские страны отказаться от экономической войны с Россией.

«Маленький человек, который когда-то имел политический вес, — это ничто, к сожалению. Никто его писка на Западе не услышит и не сделает выводов. Это звук беспомощности Европы перед тем, что ей уготовила Америка. А уготовила она ей судьбу прислуги и цепного пса, чтобы не дать России развернуться на континенте», — указывает Николай П.

Нашлись и те, кто отмечает, что всё указывает лишь на ужесточение будущих санкций против России.

«В итоге получается, что никто, на самом деле, на Западе не обеспокоен противозаконностью своих действий. Получается, что Запад стремительно фашизируется и главным предметом его ненависти становится Россия», — считает Мартин С.

Напомним, 19 июня газета CyprusMail опубликовала материал, согласно которому бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис заявила о том, что западные страны нарушают принцип главенства закона, ведя экономическую войну против Российской Федерации.