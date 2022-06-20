Брюссель, 20 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. НАТО и Евросоюз укрепили сотрудничество и усилили диалог за последний год, в том числе на фоне украинского кризиса. Об этом говорится в седьмом докладе по вопросам сотрудничества двух организаций в период с июня 2021 по май 2022 года.

nato.int Лидеры стран ЕС перед саммитом НАТО. 2022

В документе говорится о прогрессе и «ощутимых результатах во всех областях». Так, после начала кризиса на Украине государства, входящие в ЕС, и союзники по НАТО активизировали свою работу и сотрудничество, продемонстрировали «полное единство в осуждении» российской спецоперации на Украине.

«Стратегическое партнёрство ЕС-НАТО является как никогда прочным и актуальным… Политический диалог ЕС и НАТО был ещё более усилен», — говорится в докладе.

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