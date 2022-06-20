Манила, 20 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В международном аэропорту Манилы на Филиппинах самолет авиакомпании Saudia выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает 20 июня сеть GMA.

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Отмечается, что Boeing 777-368 направлялся к терминалу воздушной гавани, когда шасси самолета оказалось за пределами зацементированной части ВПП, застряв в земле.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в московском аэропорту Внуково пассажирский самолёт Boeing 737−500 авиакомпании Utair выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега.

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