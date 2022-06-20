Уфа, 20 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. 123 проекта в сфере промышленности на сумму более 427 млрд рублей находятся на разных этапах реализации в Башкирии. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Промышленность

Сообщается, что до 2037 года в результате реализации этих проектов в республике намерены создать 9,5 тысяч новых рабочих мест.

Отмечается, что в регионе активно идет работа по созданию технопарков и индустриальных парков. Так, в Башкирии уже функционируют 12 индустриальных парков и 18 технопарков, в которых ведут свою деятельность 168 резидентов, они инвестировали более 44 млрд рублей и создали 32 тысячи рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в конце 2021 года в Башкирии были открыты три новых индустриальных парка: «Уфимский», «Центр Агротехнологий», «Нижегородский». Кроме этого, в Башкирии был создан мебельный кластер, планируется создать машиностроительный, авиационный, промышленный и агропромышленный кластеры, а также кластеры беспилотной авиации и радиоэлектроники.