Москва, , 14:27 — REGNUM Решение Литвы ограничить по её территории транзит в Калининградскую область является незаконным. Об этом 20 июня заявил глава этого региона Антон Алиханов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Антон Алиханов Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, ранее Литва, несмотря на санкции Евросоюза не вводила подобного рода ограничений. Однако сейчас от Европейской комиссии поступили новые рекомендации, на основании которых Вильнюс и принял соответствующее решение.

«Литва действовала из разъяснений Европейской комиссии. Ранее транзит Литва пропускала. Сейчас пришли новые разъяснение от Еврокомиссии о том, что они не имеют права пропускать транзитом те грузы, которые европейцами запрещены к торговле с Россией. Это является грубейшим нарушением договорённостей, достигнутых с Евросоюзом при вступлении прибалтийских республик в ЕС. Логика европейских санкций была в ограничении торговли между ЕС и Россией. При этом они говорили, что пытаются ограничить доходы нашей страны, но транзит в Калининград не относится к этому», — сказал Алиханов.

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